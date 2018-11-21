33 правоохранителя, подозреваемые в преступлениях против Майдана, продолжают работать в органах внутренних дел - ГПУ

Среди них 10 - начальствующий состав, 23 - правоохранителя низового уровня.

На сегодняшний день 33 правоохранителя, которым объявлено о подозрении в совершении преступлений против Майдана, продолжают работать в органах внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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«На момент сообщения о подозрении по делам (о преступлениях против Майдана - УНИАН) в период 2014-2018 годов 63 человека находились в органах внутренних дел, в дальнейшем (часть из них) уволилась. В настоящее время 33 продолжают работать, в том числе есть такие, в отношении которых обвинительные акты находятся в суде», - заявил он.

Горбатюк конкретизировал, что среди этих 33 правоохранителя, 10 - начальствующий состав, 23 - правоохранителя низового уровня.