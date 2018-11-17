День студента 2018: поздравления, стихи и открытки

В Украине праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 16 июня 1999 года.

17 ноября во всем мире отмечают Международный день студента. В этот день принято поздравлять всех учащихся высших учебных заведений, колледжей и техникумов.

История праздника Дня студента

В 1939 году 16 ноября студенты Чехословакии, которая тогда находилась под оккупацией фашистской Германии, вышли на демонстрацию и были разогнаны оккупационными войсками, в результате чего один из студентов погиб.

Из-за его смерти 17 ноября начались массовые протесты, в результате которых были арестованы и помещены в концлагерь более тысячи участников студенческого движения. Девятерых из них казнили.

В 1942 году на Международной встрече студентов в Лондоне было принято решение каждый год 17 ноября отмечать День студента или, как его еще называют, День международной солидарности студентов.

В Украине праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 16 июня 1999 года.

Открытки и поздравления на День студанта

Поздравляю с Днём студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и весёлого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии.

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека — это студенческие годы. Годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе — главное, внутри не потерять ту нить, что связывает воедино студенческое братство. Поздравляю всех студентов — бывших, настоящих и будущих. И желаю провести этот день так, чтобы было о чём вспоминать целый год, а лучше — всю жизнь!

С Днем студента! Студенты — народ предприимчивый, изобретательный, а студенческая пора — самая веселая в жизни. Хочу пожелать веселой учебы и легкой сессии, хороших оценок и запоминающихся моментов, о которых хотелось бы вспоминать и спустя многие годы! С праздником!

Лекций — нескучных, профессоров — нестрогих, семинаров — интересных и плодотворных. Зачетов — автоматом, сессий — коротких, лабораторных — самосдающихся, а курсовых — самопишущихся. Ночей — веселых, друзей — бесшабашных. С Днем студента!

Поздравляю с Днём студента и хочу пожелать, чтобы голова никогда не болела от проблем и недосыпа, чтобы каждая сессия проходила весело и легко, чтобы в зачётке красовались только высокие отметки, чтобы в жизни во всех направлениях ждал успех и счастье.

Желаю чтоб курсовые вам не снились, экзамены и зачеты сдавались только на 5, чтоб преподаватели любили и помогали. Пускай студенческие годы будут самыми любимыми, легкими и беззаботными, чтоб мысленно всегда хотелось вернуться в эти прекрасные времена и прогулять пару. С Днем Студента, ребята!

Стихи ко Дню студента

Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что всё вам по зубам!

И учиться на «отлично»,

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

***

С днём студента! Прими поздравления.

Желаю тебе во всём восхищения.

Удачи огромной, успехов в любви,

Пусть радость рассеет серые дни.

Ярких эмоций, пусть жизнь впечатляет,

Путь твой прекрасный провалов не знает.

Высших отметок и новейших познаний.

Пусть сбывается больше заветных желаний.

***

Что пожелаю в День студента?

Учеба с радостью чтоб шла,

Тянуть удачные билеты

И сессию сдать на ура!

Гранит науки покоряя,

Все знанья в жизни получать

И, в результате, пожелаю

Специалистом классным стать!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.