День студента 2018: поздравления, стихи и открытки
17 ноября во всем мире отмечают Международный день студента. В этот день принято поздравлять всех учащихся высших учебных заведений, колледжей и техникумов.
История праздника Дня студента
В 1939 году 16 ноября студенты Чехословакии, которая тогда находилась под оккупацией фашистской Германии, вышли на демонстрацию и были разогнаны оккупационными войсками, в результате чего один из студентов погиб.
Из-за его смерти 17 ноября начались массовые протесты, в результате которых были арестованы и помещены в концлагерь более тысячи участников студенческого движения. Девятерых из них казнили.
В 1942 году на Международной встрече студентов в Лондоне было принято решение каждый год 17 ноября отмечать День студента или, как его еще называют, День международной солидарности студентов.
В Украине праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 16 июня 1999 года.
Открытки и поздравления на День студанта
Поздравляю с Днём студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и весёлого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии.
С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!
Наверное, самые веселые и деятельные времена в жизни человека — это студенческие годы. Годы свершений, влюбленностей, порывов и разочарований. Каждый день несет что-то новое, необычное, свежее в восприятии. И не беда, даже если уже и не студент вовсе — главное, внутри не потерять ту нить, что связывает воедино студенческое братство. Поздравляю всех студентов — бывших, настоящих и будущих. И желаю провести этот день так, чтобы было о чём вспоминать целый год, а лучше — всю жизнь!
С Днем студента! Студенты — народ предприимчивый, изобретательный, а студенческая пора — самая веселая в жизни. Хочу пожелать веселой учебы и легкой сессии, хороших оценок и запоминающихся моментов, о которых хотелось бы вспоминать и спустя многие годы! С праздником!
Лекций — нескучных, профессоров — нестрогих, семинаров — интересных и плодотворных. Зачетов — автоматом, сессий — коротких, лабораторных — самосдающихся, а курсовых — самопишущихся. Ночей — веселых, друзей — бесшабашных. С Днем студента!
Поздравляю с Днём студента и хочу пожелать, чтобы голова никогда не болела от проблем и недосыпа, чтобы каждая сессия проходила весело и легко, чтобы в зачётке красовались только высокие отметки, чтобы в жизни во всех направлениях ждал успех и счастье.
Желаю чтоб курсовые вам не снились, экзамены и зачеты сдавались только на 5, чтоб преподаватели любили и помогали. Пускай студенческие годы будут самыми любимыми, легкими и беззаботными, чтоб мысленно всегда хотелось вернуться в эти прекрасные времена и прогулять пару. С Днем Студента, ребята!
Стихи ко Дню студента
Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что всё вам по зубам!
И учиться на «отлично»,
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
***
С днём студента! Прими поздравления.
Желаю тебе во всём восхищения.
Удачи огромной, успехов в любви,
Пусть радость рассеет серые дни.
Ярких эмоций, пусть жизнь впечатляет,
Путь твой прекрасный провалов не знает.
Высших отметок и новейших познаний.
Пусть сбывается больше заветных желаний.
***
Что пожелаю в День студента?
Учеба с радостью чтоб шла,
Тянуть удачные билеты
И сессию сдать на ура!
Гранит науки покоряя,
Все знанья в жизни получать
И, в результате, пожелаю
Специалистом классным стать!
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.