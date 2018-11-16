В Киеве выступил рэпер, вокруг которого разгорелся скандал из-за Крыма (фото, видео)

Впечатлениями о концерте поклонники рэпера Jah Khalib делятся в соцсетях.

В Киеве 15 ноября в Дворце спорта выступил рэпер Jah Khalib, вокруг которого ранее разгорелся скандал из-за якобы его концерта в оккупированном Крыму.

Поклонники певца бувально завалили Instagram видео из концерта Джа Халиба:

Отметим, что русскоязычный исполнитель из Казахстана утверждает, что лишь планировал выступить на полуострове в 2015 году, однако отменил концерт. Со стороны СБУ к рэперу претензий нет, о чем свидетельствует ответ Службы безопасности на запрос "Апострофа".

"На ваш запрос от 31.10.2017 сообщаем, что по состоянию на дату запроса Службой безопасности Украины решение относительно запрета въезда в Украину указанной Вами личности не принималось", - сказано в документе.

Кроме того, незадолго до концерта в украинской столице певец пообщался с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей, которой рассказал о скандале с Крымом.

"Я уже десять раз доказал всем пограничным службам, всем прокуратурам, крымским-некрымским, и факт остается фактом - я не был в Крыму. Я должен был ехать в Крым, но мы отменили концерт. Ситуация обострялась и мы не хотели принимать участие в политических разборках. То есть в Крыму мы не были", - уверяет он.

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