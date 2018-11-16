В Киеве выступил рэпер, вокруг которого разгорелся скандал из-за Крыма (фото, видео)

15:22, 16 ноября 2018
Общество
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В Киеве отгремел концерт Jah Khalib / фото instagram.com/bilan_alena

В Киеве 15 ноября в Дворце спорта выступил рэпер Jah Khalib, вокруг которого ранее разгорелся скандал из-за якобы его концерта в оккупированном Крыму.

Поклонники певца бувально завалили Instagram видео из концерта Джа Халиба:

Сегодня я ещё раз убедилась в том , что вдохновение это люди.Однозначно. Для меня творчество это стиль жизни. Видеть в чем-то обыденном и простом , что то волшебное и поднимающее ваш дух - это тоже творчество. Многогранность это творчество. Я безумно люблю странных и необычных людей, а главное настоящих настолько , что когда их слышишь мурашки идут по всему телу , а из глаз непроизвольно льются слезы. Один из таких людей для меня это Баха @jahkhalib человек от которого у меня мурашки всегда. То, что он делает это достойно самых громких аплодисментов , самых низких поклонов и самых искренних улыбок! Такой живой , без всяких загонов, понтов , а просто настоящий , самый добрый , честный и безумно талантливый Джах♥️ Твоё творчество не похоже ни на что правда , в твоих песнях можно найти всё и вдохновение , и поддержку , и надежду. Я безумно рада , что ты снова приехал к нам, Киев тебя любит точно так же сильно как и ты его! Спасибо за такую честность и за такое творчество , ты безумный! И твоя музыка сумасшедше безумная ! Киёв всегда ждёт и любит 🤟🏻 #jahkhalib #kiev #ego

Публикация от ДЕВОЧКА С ЖЕЛЕЗНОЙ СИЛОЙ ВОЛИ (@iamgutsal)

Отметим, что русскоязычный исполнитель из Казахстана утверждает, что лишь планировал выступить на полуострове в 2015 году, однако отменил концерт. Со стороны СБУ к рэперу претензий нет, о чем свидетельствует ответ Службы безопасности на запрос "Апострофа".

"На ваш запрос от 31.10.2017 сообщаем, что по состоянию на дату запроса Службой безопасности Украины решение относительно запрета въезда в Украину указанной Вами личности не принималось", - сказано в документе.

Кроме того, незадолго до концерта в украинской столице певец пообщался с ведущей "Світського життя" Катей Осадчей, которой рассказал о скандале с Крымом.

"Я уже десять раз доказал всем пограничным службам, всем прокуратурам, крымским-некрымским, и факт остается фактом - я не был в Крыму. Я должен был ехать в Крым, но мы отменили концерт. Ситуация обострялась и мы не хотели принимать участие в политических разборках. То есть в Крыму мы не были", - уверяет он.

Смотрите видео с 02:39:

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Теги: #рэпер#концерт#Киев