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В Киеве осудили кукловода-извращенца, растлевавшего маленькую девочку на детском празднике

15:05, 16 ноября 2018
Общество
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В Киеве педофила приговорили к 5 годам заключения за растление ребенка / Пресс-служба прокуратуры города Киева

Соломенский районный суд города Киева приговорил к 5 годам лишения свободы 49-летнего аниматора-кукловода, совершившего развратные действия в отношении восьмилетней девочки.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева, обвинительный приговор был вынесен 16 ноября.

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Отмечается, что инцидент произошел в 2016 году. Мужчина, будучи руководителем выездного Кукольного театра, был приглашен на детский праздник в качестве аниматора-кукловода.

«Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату, где, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку «массаж», касаясь ее половых органов», - говорится в сообщении прокуратуры.

Про «странное» поведение аниматора девочка рассказала родным, они обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Обвиняемый в суде свою вину не признал. Тем не менее, собранными в ходе следствия доказательствами (заключением психологического обследования ребенка, показаниями свидетелей, письменными доказательствами и видеоматериалами) его вина в растлении ребенка была полностью доказана.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних). Обвиняемый был взят под стражу прямо в зале суда.

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Теги: #суд#Киев#педофилы