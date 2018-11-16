В центре Киева девушка изрубила топором Porsche за $100 тысяч: всплыли неожиданные подробности об инциденте

Из видео киевлян, ставших свидетелями инцидента, позднее был смонтирован музыкальный клип.

На днях в столице неизвестная блондинка в розовом пальто разгромила спорткар Porsche 718, стоимостью порядка 100 000$, который был припаркован на одном из центральных перекрестков города. Женщина исписала машину надписями "Сволочь" и “Урод” и изрубила ее топором. Как выяснилось, все это оказалось срежесированной постановкой.

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Видео инцидента публиковали в сети очевидцы и они на самом деле были реальными. Именно из них и был смонтирован клип на новый трек музыкального проекта MDZ под названием "NO STRESS", сообщает пресс-служба артистки.

Инцидент широко обсуждался не только в Украине, но и в Беларуси, России, Казахстане, Армении и других странах. Сама артистка никаких комментариев по этому поводу не дает.

Напомним, что в этом году украинская артистка MDZ выпустила дебютное видео на песню "Мишки Гамми", которое собрало более 3,5 миллионов просмотров на YouTube.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 ноября, возле Хоральной синагоги Бродского девушка в розовом пальто написала на Porsche Boxter слово "сволочь". После этого она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины.