Силы АТО уничтожили самоходную артустановку боевиков под Мариуполем - полк "Азов"

Силы АТО нанесли удар по позициям боевиков в районе поселка Луковое и уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) в районе населенного пункта Саханка под Мариуполем.

Об этом сообщает пресс-служба полка особого назначения «Азов» на своей странице в Facebook.

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«Вчера разведка «Азова» дала координаты артиллеристам, которые уничтожили вражескую САУ в районе населенного пункта Саханка», - говорится в сообщении.

Также, как отмечает «Азов», благодаря слаженной работе разведки и артиллерии был нанесен удар по вражеским позициям в районе поселка Луковое, «благодаря чему по состоянию на 12 часов дня не обстреливались позиции полка «Азов» в районе поселка Гранитное».