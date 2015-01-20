​Силы АТО нанесли удар по позициям боевиков около Станицы Луганской

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"В районе населенного пункта Станица Луганская после разрешения на ответные действия украинская артиллерия нанесла массированный огневой удар по ранее зафиксированным позициям минометов и артиллерии боевиков", - написал Дмитрий Тымчук.

Кроме этого он сообщил, что южнее Луганска в специальном "отстойнике" сосредоточено несколько десятков единиц бронетехники без экипажей (до 25 танков, до 30 единиц ББМ), в качестве ресурса для доукомплектования "армий ДНР и ЛНР". "Переброску техники с территории России осуществляла специальная сборная команда из состава одной из бригад Южного военного округа (РФ)", -отметил Дмитрий Тымчук.