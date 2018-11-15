Перед входом в Киевский зоопарк установят 15-метрового жирафа

Также во время реконструкции зоопарка планируется реставрировать скульптурные композиции "Зубр" и "Львы", которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

Перед входом в Киевский зоопарк установят 15-метровую скульптуру жирафа.

Об этом сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации.

Скульптуру жирафа высотой 15 м (примерно, как высота пятиэтажного дома) планируют установить перед новым входом в зоопарк на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

«Монтаж скульптуры начнется в ноябре 2018 в рамках работ по реконструкции зоопарка», - говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА отметили, что скульптура разрисована по мотивам работ французской художницы украинского происхождения Сони Делоне (1885-1979).

«В своих работах Соня Делоне любила использовать яркие цвета, утверждая, что они напоминают ей «краски детства, краски Украины». Делоне родился на Полтавщине. Украинская художница стала первой женщиной, чья персональная выставка открылась в Лувре», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время реконструкции зоопарка планируется реставрировать скульптурные композиции «Зубр» и «Львы», которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

Как сообщал УНИАН, работы по обновлению столичного зоопарка были начаты весной этого года. Во время реконструкции зоопарк продолжает работать.

Согласно распоряжению КГГА, реконструкция Киевского зоопарка будет стоить более 1,7 млрд грн.