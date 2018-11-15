"Ты - овца": Червоненко и Рыбчинский устроили скандал в прямом эфире

Евгений Рыбчинский назвал Червоненко "украиноненавистником" и "украинофобом".

Во время телевизионного эфира произошла словесная перепалка между внефрационным нардепом Евгением Рыбчинским и экс-министром транспорта Евгением Червоненко.

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При этом последний назвал народного избранника "неудачным продюсером" и сказал, что его отец был великим, а сам он - "нулевой", передает Главред.

"Человек, который разрушал страну и крал из министерства внутренних дел, учит людей, которые пытаются создать новую украинскую страну", - ответил ему Рыбчинский.

После этих слов Червоненко назвал Рыбчинского "овцой", а нардеп предложил выяснить отношения после эфира на NewsOne добавив, что Червоненко "не на того напал".

Рыбчинский также назвалЧервоненко "украиноненавистником" и "украинофобом".

В ответ Червоненко заявил, что Рыбчинский - это "пустой барабан".