Тепло в домах херсонцев появится не раньше выходных (видео)
14:43, 14 ноября 2018Общество
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Несколько десятков херсонцев собрались на площади перед зданием госадминистрации, чтобы выразить свое возмущение данной ситуацией.
Херсонскую ТЭЦ запустили еще ночью, но тепла в домах до сих пор нет \ фото УНИАН
В Херсоне без тепла остаются почти 600 домов, в школах ввели вынужденные каникулы. Мерзнут даже больницы.
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Херсонскую ТЭЦ запустили еще ночью, но тепла в домах до сих пор нет. Тепло в дома придет не раньше выходных. Кроме того, не известно, на каких условиях запустили ТЭЦ.
Херсонцы говорят, что даже если ТЭЦ запустили на мазуте, то контракты на поставку газа не подписаны и называют это очковтирательством.
Отопление в домах херсонцев появится не раньше выходных
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