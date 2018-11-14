Тепло в домах херсонцев появится не раньше выходных (видео)

Несколько десятков херсонцев собрались на площади перед зданием госадминистрации, чтобы выразить свое возмущение данной ситуацией.

В Херсоне без тепла остаются почти 600 домов, в школах ввели вынужденные каникулы. Мерзнут даже больницы.

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Херсонскую ТЭЦ запустили еще ночью, но тепла в домах до сих пор нет. Тепло в дома придет не раньше выходных. Кроме того, не известно, на каких условиях запустили ТЭЦ.

Херсонцы говорят, что даже если ТЭЦ запустили на мазуте, то контракты на поставку газа не подписаны и называют это очковтирательством.