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Тепло в домах херсонцев появится не раньше выходных (видео)

14:43, 14 ноября 2018
Общество
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Херсонскую ТЭЦ запустили еще ночью, но тепла в домах до сих пор нет \ фото УНИАН

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Херсонскую ТЭЦ запустили еще ночью, но тепла в домах до сих пор нет. Тепло в дома придет не раньше выходных. Кроме того, не известно, на каких условиях запустили ТЭЦ.

Херсонцы говорят, что даже если ТЭЦ запустили на мазуте, то контракты на поставку газа не подписаны и называют это очковтирательством.

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Теги: #тепло#отопление#Херсон