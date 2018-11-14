В деле о кровавом ДТП в Харькове нашли несостыковки - адвокат Дронова заявил отвод экспертам

Следующее заседание суда запланировано на 20 ноября.

Адвокат Дронова потребовал отвода экспертов Института имени Бокариуса, которые определили границы перекрестка и подтвердили свой же предварительный вывод, что авто Дронова заехало на грань перекрестка, когда остановилось на светофоре.

Как видно на схеме, опубликованной харьковской журналисткой Татьяной Доцяк, данные экспертизы и стоп-кадра камеры видеонаблюдения не совпадают. На записи видно, что автомобиль Дронова не заехал за линию.

"Почему адвокат Дронова заявил отвод экспертам института Бокариуса. Вот две картинки с последней дополнительной экспертизы. Первое фото - стоп-кадр с видеокамеры наблюдения, второе - нарисованная экспертами схема. И там, и там границу перекрестка рисовали те же эксперты. Только на стоп-кадре она проходит перед автомобилем, и видно, что Дронов не заехал на границу. А на схеме - под автомобилем, и эксперты трактуют "заехал на перекресток 90 см", - пояснила журналистка.

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"Адвокат Дронова вывод называет "лживым". Прокурор: "Смотря под каким углом смотреть". Судья: "Какие ко мне претензии?", - добавила Доцяк.

Следующее заседание суда запланировано на 20 ноября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.