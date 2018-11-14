Ани Лорак удивила фигурой в непривычном наряде (видео)

Недавно Ани Лорак исполнилось 40 лет, но певица имеет прекрасную форму.

Опальная украинская певица Ани Лорак вновь показала кадры из закулисья российского шоу "Голос".

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На своей странице в Instagram она опубликовала Stories, в которой можно увидеть идеальную фигуру артистки - тонкую талию и пропорциональные бедра.

На опубликованных кадрах Лорак предстала в нежном образе - светлой блузе и черных брюках. Отметим, что обычно артистка отдает предпочтение откровенным платьям с глубоким декольте.

Ранее Ани Лорак обратилась к поклонникам и объявила, что завершила свои гастроли в 2018 году.