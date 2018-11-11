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От тюльпанов в целлофане нужно отказаться: историк рассказал, каким должно быть 8 марта в Украине

14:51, 11 ноября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Журналист и историк Вахтанг Кипиани заявил о том, что приветствует изменение советского календаря и формирование украинского национального перечня "красных дат".

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Об этом сообщает Главред.

"Мне нравятся День защитника Украины, День матери, День героев, но одновременно я не вижу большой проблемы в существовании 8 марта как дня борьбы женщин за свои права - не вижу в этом ничего "советского". От тюльпанов в целлофане в этот день, конечно, надо отказываться, но говорить о равных правах и равных возможностях обязательно надо", - подчеркнул он.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович выразил мнение, что украинское общество готово отказаться от традиции празднования Международного женского дня.

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Теги: #праздники#8 марта