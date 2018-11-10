Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 марта

По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта, нет.

Все больше украинцев понимают, что общих праздников со страной-агрессором в Украине быть не может, поскольку это является "ослабляющим" фактором, и готовы отказаться от празднования, например, 8 марта.

Такое мнение выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в чате на "Главреде".

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", - считает Вятрович.

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По его словам, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта, нет.

Вятрович убежден, что праздник 8 марта день изменит свой формат.

"Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков", - заключил он.

Ранее Владимир Вятрович рассказал, куда деваются декоммунизированные памятники Владимиру Ленину.

"Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", – сказал он.

По его информации, часть из этих памятников хранится на территории отдельных коммунальных предприятий с тем, что, возможно, в будущем они будут переданы в музеи, если они имеют какую-то художественную ценность. Другая часть памятников была переплавлена. "А впоследствии, возможно, из них сделают какие-то другие памятники", – добавил он.