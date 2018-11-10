Архиепископу РПЦ запретили въезд в Украину на 3 года

В Госпогранслужбе опровергли сообщения некоторых СМИ о пересечении границы ректором Московской духовной академии архиепископом Амвросием.

Пограничники не пропустили в Украину ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия, ему запрещен въезд на три года.

Как сообщает Госпогранслужба, в некоторых СМИ появилась информация о том, что ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту "Жуляны", якобы днем позже все таки пересек границу, прилетев другим авиарейсом.

Читайте такжеРектор Московской духовной академии рассказал, почему его не пропустили в Украину

«Официально сообщаем, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Журналисты, готовя эти материалы, использовали данные из непроверенных источников», - подчеркнули в ведомстве.

В ГПСУ сообщили, что 7 ноября архиепископа Амвросия не только не пропустили через границу, но и запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому как минимум до 2021 года попасть в Украину он не сможет, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября в аэропорту "Жуляны" не пропустили в Украину ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия.

Однако позже издание "Информатор" сообщило, что архиепископу все же удалось попасть на территорию Украины, проехав транзитом через Беларусь.

"На следующий день после неудачной попытки попасть в украинскую столицу и возвратившись в Москву, священнослужитель улетел в белорусскую столицу Минск, а оттуда - в Киев, но уже прибегнул к услугам аэропорта "Борисполь". Рано утром восьмого ноября, точнее в 7:50 по местному времени, архиепископ Амвросий прилетел в Минск из Москвы. Через несколько минут он сидел в самолете с Минска в Киев, и уже через час прибыл в украинскую столицу в 8:35 по киевскому времени ", - говорится в сообщении.

Журналисты утверждают, что он также попал на территорию Печерской Лавры и принял участие в переговорах относительно дальнейших шагов УПЦ МП и РПЦ в свете событий вокруг предоставления УПЦ КП Томоса.