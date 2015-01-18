На 13.00 террористы 25 раз обстреляли позиции военных, в аэропорту относительное затишье - пресс-центр АТО
14:45, 18 января 2015Общество
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Сегодня по состоянию на 13.00 террористы 25 раз обстреляли позиции украинских военных.
REUTERS
Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.
Местами сосредоточения огня террористов остаются районы близ Донецкого аэропорта, на Дебальцевском направлении (Никишино, Чернухино и Чермалык), а также Крымское и Славяносербск Луганской области.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 4 украинских военных, еще 32 получили ранения - штабВ самом Донецком аэропорту наблюдается относительное затишье, боевики не проявляют активности.
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