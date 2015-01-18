Участники АТО получат более 10 тысяч земельных участков

Об этом говорится в пресс-релизе Госземагентства.

Как отмечается, общая площадь наделов составляет 5291,25 гектара.

"Больше всего решений о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков по итогам 2014 года было принято во Львовской (1419), Винницкой (1062), Черниговской (907), Киевской (862), Волынской (835), Закарпатской (581) , Житомирской (541) Николаевской (508), Ровенской (386) областях", - говорится в пресс-релизе, пишет Украинская правда.

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В частности, землеустроители приняли решение по отводу участникам АТО 2,347 тысяч земельных участков - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, 5,056 тысяч земельных участков - для ведения садоводства, 10 земельных участков - для ведения индивидуального дачного строительства и 2,596 тысяч земельных участков - для ведения личного крестьянского хозяйства.

"По состоянию на 16 января 2015 года военнослужащие, участвующие в АТО подали 18,95 тысяч ходатайств на получение земельных участков. Больше всего заявлений подано в Волынской (2434), Львовской (2216), Николаевской (1701), Ровенской (1467), Житомирской (1439), Винницкой (1326), Киевской (1318), Закарпатской (1249), Черниговской (1223) областях", - сообщает пресс-служба.