За "шутку" о заминировании дома в Харькове мужчина сел на 3 года
В ноябре 2014 года нетрезвый 23-летний молодой человек сообщил по телефону «102» о заминировании и готовящемся взрыве в жилом доме.
В Харькове к тюремному заключению приговорили мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании жилого дома.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. прокурора Коминтерновского района Харькова Виталия Оводенко, суд признал харьковчанина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).
По сведениям прокурора, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, однако поскольку у злоумышленника уже была судимость за грабеж, ему по совокупности приговоров присоединено частично неотбытую часть наказания.
«Окончательно осужден к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы», - отметил Оводенко.
Читайте такжеВ Херсоне разыскивают психически больного "минера" Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года нетрезвый 23-летний молодой человек сообщил по телефону «102» о заминировании и готовящемся взрыве в жилом доме по Московскому проспекту. Дом обследовали специалисты взрыво-технической службы, эвакуировали около сотни жителей. Однако каких-либо взрывных устройств или предметов не нашли.
По объяснениям молодого человека, таким образом он хотел отомстить своей возлюбленной, которая живет в этом доме. Накануне влюбленные поссорились.