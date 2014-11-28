В Харькове "заминировали" университет ВВС, эвакуировали почти 500 человек

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о заминировании вуза поступила сегодня около 10:30.

Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, взрывотехническая и кинологическая службы.

Правоохранители эвакуировали почти 500 человек, провели тщательный осмотр 9 этажей университета, а также обследовали всю прилегающую территорию. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. Сейчас правоохранители проводят необходимые розыскные мероприятия с целью установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании учебного заведения.