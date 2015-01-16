The Guardian: В России сформировалась патриотическая группа для ее защиты от продемократических протестов
Новая группа российских «патриотов» поклялась защищать свою страну от продемократических протестов, используя насильственные методы, если потребуется.
Об этом пишет Шон Уокер в своей статье, которая называется «В России сформировалась патриотическая группа для ее защиты от продемократических протестов», опубликованной в британской газете The Guardian.
Группа, которая называет себя «Антимайдан», заявила в четверг, что будет противостоять любым попыткам вывести россиян на улицы, чтобы протестовать против правительства. Название группы имеет отношение к прошлогодним акциям протеста на киевском Майдане, которые в конечном итоге привели к свержению бывшего президента Украины Виктора Януковича.
«Все уличные движения и цветные революции приводят к кровопролитиям. В первую очередь страдают женщины, дети и старики», – сказал Дмитрий Саблин, который долгое время был депутатом от партии Владимира Путина «Единая Россия», а недавно стал сенатором в верхней палате российского парламента.
«Нельзя допускать, чтобы меньшинство навязывало свою волю большинству, как это произошло в Украине», – добавил он. «Под лозунгом борьбы за демократию на самом деле прячется всеобщий страх, тотальная пропаганда, но там нет свободы».
Когда «Антимайдан» начал свою деятельность, к Саблину присоединились российские политики-националисты, чемпионка боев без правил и «Хирург», лидер банды байкеров, известных как «Ночные волки». Представители группы сказали, что в нее может вступить любой, кто в этом заинтересован.
«Решения должны приниматься в Москве, а не в Вашингтоне или Брюсселе», – сказал Николай Стариков, писатель-националист и маргинальный политик. Все члены группы твердо уверены в том, что Запад использовал активистов-демократов, чтобы завоевать Украину, как во время Оранжевой революции 2004 г., так и во время протестов на Майдане в прошлом году, а теперь решил взяться за Россию.
«Оранжевый зверек уже точит зубы на Россию», – сказал Хирург, чье настоящее имя Александр Залдостанов. Он предложил альтернативное имя для группы «Антимайдан» – «Смерть пи…сам», не объяснив причину.
Кремль наградил Залдостанова за его патриотическую работу. На многих фотографиях он рядом с Путиным. На шоу байкеров, которое «Ночные волки» организовали в Крыму после его аннексии Россией в прошлом году, украинцев изображали в виде фашистов. Это шоу показали по российскому государственному телевидению.
Представители «Антимайдана» утверждают, что их не спонсируют официальные или любые другие источники, это «инициативная группа», состоящая из единомышленников. Они говорят, что в будущем «мелкие расходы», вероятно, будут покрываться за счет пожертвований, и подчеркнули, что группа действует независимо от государства. Тем не менее, тот факт, что они провели пресс-конференцию в государственном информационном агентстве, и их снимало российское государственное телевиденье, говорит, по крайней мере, о небольшой скрытой поддержке со стороны властей.
Сначала было не совсем понятно, чем именно собираются заниматься активисты «Антимайдана», но они сказали, что начнут свою деятельность в четверг вечером на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Блоггер, выступающий за борьбу с коррупцией и жестко критикующий Путина, был приговорен к условному заключению по сфабрикованному делу, как считают многие. Его брата посадили в тюрьму на три с половиной года. Группа «Антимайдан» заявила, что не позволит сторонникам Навального «плохо себя вести» во время протеста.
«Лично я являюсь сторонником цивилизованного, демократического и культурного способа решения конфликтов, но если нам придется взять в руки оружие, то я, безусловно, буду к этому готова», – сказала Юлия Березникова, чемпионка боев без правил.
По словам Саблина, на данный момент в России нет большой угрозы «цветной революции», но важно действовать быстро, чтобы избежать этой опасности.
«Майдан в Киеве возник не просто так. Всем заплатили. Всем заплатили, чтобы они там были, заплатили за каждый брошенный камень, за каждую брошенную бутылку с зажигательной смесью», – сказал Саблин, повторив безосновательные утверждения российских властей. «Мы должны придушить все это еще в зародыше».