The Guardian: В России сформировалась патриотическая группа для ее защиты от продемократических протестов

Об этом пишет Шон Уокер в своей статье, которая называется «В России сформировалась патриотическая группа для ее защиты от продемократических протестов», опубликованной в британской газете The Guardian.

Группа, которая называет себя «Антимайдан», заявила в четверг, что будет противостоять любым попыткам вывести россиян на улицы, чтобы протестовать против правительства. Название группы имеет отношение к прошлогодним акциям протеста на киевском Майдане, которые в конечном итоге привели к свержению бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Все уличные движения и цветные революции приводят к кровопролитиям. В первую очередь страдают женщины, дети и старики», – сказал Дмитрий Саблин, который долгое время был депутатом от партии Владимира Путина «Единая Россия», а недавно стал сенатором в верхней палате российского парламента.

«Нельзя допускать, чтобы меньшинство навязывало свою волю большинству, как это произошло в Украине», – добавил он. «Под лозунгом борьбы за демократию на самом деле прячется всеобщий страх, тотальная пропаганда, но там нет свободы».

Когда «Антимайдан» начал свою деятельность, к Саблину присоединились российские политики-националисты, чемпионка боев без правил и «Хирург», лидер банды байкеров, известных как «Ночные волки». Представители группы сказали, что в нее может вступить любой, кто в этом заинтересован.

«Решения должны приниматься в Москве, а не в Вашингтоне или Брюсселе», – сказал Николай Стариков, писатель-националист и маргинальный политик. Все члены группы твердо уверены в том, что Запад использовал активистов-демократов, чтобы завоевать Украину, как во время Оранжевой революции 2004 г., так и во время протестов на Майдане в прошлом году, а теперь решил взяться за Россию.

«Оранжевый зверек уже точит зубы на Россию», – сказал Хирург, чье настоящее имя Александр Залдостанов. Он предложил альтернативное имя для группы «Антимайдан» – «Смерть пи…сам», не объяснив причину.

Кремль наградил Залдостанова за его патриотическую работу. На многих фотографиях он рядом с Путиным. На шоу байкеров, которое «Ночные волки» организовали в Крыму после его аннексии Россией в прошлом году, украинцев изображали в виде фашистов. Это шоу показали по российскому государственному телевидению.

Представители «Антимайдана» утверждают, что их не спонсируют официальные или любые другие источники, это «инициативная группа», состоящая из единомышленников. Они говорят, что в будущем «мелкие расходы», вероятно, будут покрываться за счет пожертвований, и подчеркнули, что группа действует независимо от государства. Тем не менее, тот факт, что они провели пресс-конференцию в государственном информационном агентстве, и их снимало российское государственное телевиденье, говорит, по крайней мере, о небольшой скрытой поддержке со стороны властей.

Сначала было не совсем понятно, чем именно собираются заниматься активисты «Антимайдана», но они сказали, что начнут свою деятельность в четверг вечером на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Блоггер, выступающий за борьбу с коррупцией и жестко критикующий Путина, был приговорен к условному заключению по сфабрикованному делу, как считают многие. Его брата посадили в тюрьму на три с половиной года. Группа «Антимайдан» заявила, что не позволит сторонникам Навального «плохо себя вести» во время протеста.

«Лично я являюсь сторонником цивилизованного, демократического и культурного способа решения конфликтов, но если нам придется взять в руки оружие, то я, безусловно, буду к этому готова», – сказала Юлия Березникова, чемпионка боев без правил.

По словам Саблина, на данный момент в России нет большой угрозы «цветной революции», но важно действовать быстро, чтобы избежать этой опасности.

«Майдан в Киеве возник не просто так. Всем заплатили. Всем заплатили, чтобы они там были, заплатили за каждый брошенный камень, за каждую брошенную бутылку с зажигательной смесью», – сказал Саблин, повторив безосновательные утверждения российских властей. «Мы должны придушить все это еще в зародыше».