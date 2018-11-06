Водитель маршрутки на Днепропетровщине разгневал сеть своим поступком (видео)
09:58, 06 ноября 2018Общество
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На замечание водитель маршрутки отвечал агрессивно.
Водитель играл на планшете / Скриншот
На Днепропетровщине в Кривом Роге водитель маршрутки, в которой был полный салон людей, во время движения играл на планшете.
Одна из пассажирок все сняла, а видео выложила в соцсети, говорится в сюжете ТСН.Утро.
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По словам очевидцев, гаджет мужчина держал на коленях, а на замечания возмущенной женщины ответил, чтобы та замолчала, чтобы не сглазить. Увидев, что его снимают на мобильный – маршрутчик убрал планшет на панель приборов, но уже через минуту продолжил игру.
Завершился инцидент без ДТП, никто не пострадал. Автор видео сообщила, что будет подавать жалобу на водителя.
Ранее в городе Алматы (столицы Казахстана) водитель одного из маршрутных такси смотрел порнофильм непосредственно за рулем.
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