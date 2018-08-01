Водитель маршрутки за рулем смотрел порно (видео)

На экране смартфона у водителя маршрутки шел порнофильм.

В городе Алматы (столице Республике Казахстан) водитель одного из маршрутных такси смотрел порнофильм непосредственно за рулем.

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Видео был опубликовано на канале Life Shot мессенджера Telegram, передает Главред.

В ролике четко видно, что мужчина поставил смартфон, на экране которого шел порнофильм, прямо на приборную панель.

На данный момент неизвестно, использовалось ли какое-то наказание в отношении водителя-любителя "клубнички".

Ранее УНИАН сообщал, что хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне и транслировали порнографические ролики.