Водитель маршрутки за рулем смотрел порно (видео)

09:47, 01 августа 2018
Курьёзы
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Водитель маршрутки смотрел порно во время движения

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Видео был опубликовано на канале Life Shot мессенджера Telegram, передает Главред.

В ролике четко видно, что мужчина поставил смартфон, на экране которого шел порнофильм, прямо на приборную панель.

На данный момент неизвестно, использовалось ли какое-то наказание в отношении водителя-любителя "клубнички".

Ранее УНИАН сообщал, что хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне и транслировали порнографические ролики.

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Теги: #маршрутка#порно