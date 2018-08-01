Водитель маршрутки за рулем смотрел порно (видео)
09:47, 01 августа 2018Курьёзы
553 0
На экране смартфона у водителя маршрутки шел порнофильм.
Водитель маршрутки смотрел порно во время движения
В городе Алматы (столице Республике Казахстан) водитель одного из маршрутных такси смотрел порнофильм непосредственно за рулем.
Читайте такжеВ Словакии в церкви сняли порнофильм прямо во время чтения проповеди (видео)
Видео был опубликовано на канале Life Shot мессенджера Telegram, передает Главред.
В ролике четко видно, что мужчина поставил смартфон, на экране которого шел порнофильм, прямо на приборную панель.
На данный момент неизвестно, использовалось ли какое-то наказание в отношении водителя-любителя "клубнички".
Ранее УНИАН сообщал, что хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне и транслировали порнографические ролики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter