«Ее убили»: Во Львове устроили акцию памяти Екатерины Гандзюк (фото)

Участники акции памяти зажгли на центральной городской площади свечи.

Во Львове состоялся митинг-реквием памяти общественной активистки Екатерины Гандзюк, которая сегодня умерла в больнице после жестокого нападения и нескольких месяцев лечения.

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Участники акции принесли на центральную городскую площадь лампадки и портреты женщины. Подобные акции сегодня организованы по всей Украине. В частности, в Киеве люди пришли под здание МВД.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали.

Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Также под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении на чиновницу - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Вероятный организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк после длительного лечения скончалась. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.