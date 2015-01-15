Около 20% мобилизованных граждан могут согласиться продолжить службу - Пашинский

Под мобилизацию в этом году должны попасть около ста тысяч граждан. Однако около 20% граждан, которые уже служат, могут согласиться продлить контракт на год. Об этом в эфире Громадського рассказал народный депутат Сергей Пашинский.

Он отметил, что важным элементом нового закона является возможность предложить короткий летний контракт людям, которые уже были мобилизованы и имеют боевой опыт.

«Этот закон, который мы с такими боями принимали, предусматривает, что если люди пойдут на контракт на год - мы сохраним за ними место работы и зарплату», - подчеркнул Пашинский.

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Он отметил, что намного выгоднее брать в армию людей, имеющих боевой опыт.

«Сейчас у нас 60 тысяч мобилизованных. Мы рассчитываем, что процентов 15-20 захотят остаться. Если они остаются - мы мобилизуем меньше», - подчеркнул Пашинский.

В целом, сообщил Пашинский, планируется создать армию численность 200-250 тысяч. В зону АТО будет направлена треть из них.