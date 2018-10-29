Там покупают "сумасшедшие люди": эксперт предупредил об активизации мошенников в соцсетях

Эксперт отметил при этом, что в соцсетях есть и честный бизнес.

В Украине интернет-мошенники активизировались в сфере торговли в социальных сетях. Потребители рискуют получить дешевую китайскую подделку по цене товаров от известных брендов.

О том, с какими рисками могут столкнуться покупатели, рассказал «Обозревателю» исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов.

По его словам, покупая в обычных интернет-магазинах, потребитель, в случае нарушения его прав, может обратиться в контролирующие органы, общественные организации, журналистам, поскольку "это имеет влияние на солидные интернет-площадки".

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"А если купили в социальных сетях... Там массово покупают обувь, вещи, шубы. Это вообще какие-то сумасшедшие люди. Я не спорю, там есть честный бизнес, но там столько мошенников", — подчеркнул эксперт.

"Люди думают: когда они на почте получают корешок, что они перевели кому-то деньги, это является чеком. Это не чек, это перевод на физлицо. Вы просто перевели кому-то деньги", — пояснил он.

Несмиянов привел примеры жалоб на мошенничество во время покупки в социальных сетях, которые поступают ему.

"Последняя жалоба выглядела так — телефоны заказывали в интернете, приходит вроде бы известный бренд. Ты приходишь домой, включаешь, а оказывается, что это просто муляж, китайская подделка. Люди нашли, кому они переводили деньги, а он говорит — ребята, вы мне уже двадцатые звоните, у меня паспорт украли, я заявление написал, готов в полицию обращаться. Говорят, что мне деньги перевели, а я ничего не получал", — рассказал эксперт.

"На почту приходил мошенник с липовым паспортом и забирал деньги. Поймали его по этому паспорту, вызвали полицию. Полиция приехала, описала человека и отпустила этого мошенника", — добавил он.