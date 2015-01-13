Суд снял обвинения с "васильковских террористов"

Они были приговорены к 6 годам заключения за якобы намерение взорвать памятник Ленину в Борисполе в День Независимости в 2011 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолютивной части решения суда, которое огласил председательствующий судья Анатолий Орел.

Что касается обвинений в других преступлениях дело передано на дорасследование в прокуратуру Киевской области.

"Приговор Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 10 января 2014 года в отношении Игоря Мосейчука, Владимира Шпары, Сергея Бевза в части осуждения их по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-2 Уголовного кодекса отменить, дело в этой части закрыть по недоказанности их участия в совершении преступления.

В другой части приговор суда отменить. Дело в этой части направить прокурору Киевской области для организации дополнительного расследования", - отметил председательствующий по делу судья.

Как сообщал УНИАН, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области сотрудники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Мосейчука и Бевзу и помощника депутата Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыва памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета. 10 января 2014 года Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам дела - по 6 лет заключения. 24 февраля 2014 года Апелляционный суд Киевской области освободил из-под стражи на подписку о невыезде обвиняемых по делу Игоря Мосейчука, Владимира Шпару и Сергея Бевза.