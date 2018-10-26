Патриарх Филарет рассказал, как будет называться единая поместная православная церковь в Украине

Название будет - Украинская православная церковь официальное, второе название - Киевский патриархат.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что единая поместная православная церковь в Украине, которая будет образована на Объединительном соборе украинских православных церквей, будет иметь официальное название - Украинская православная церковь, и еще одно название - Киевский патриархат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Название будет - Украинская православная церковь официальное, второе название - Киевский патриархат. Что касается недоразумений, то недоразумения у всех есть, но недоразумения можно уладить», - заявил он.

«Если у Автокефальной церкви (УАПЦ) есть вопросы по отношению к Киевскому патриархату, мы найдем пути взаимопонимания», - добавил патриарх Филарет.

В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) уточнил, что «все поместные православные церкви, кроме древних патриархатов, которые называются по названию города, все поместные православные церкви имеют фактически одинаковую структуру названия - Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь, Сербская православная церковь, Кипрская православная церковь и другие. Поскольку в Украине образуется единая поместная православная церковь, соответственно и название - Украинская православная церковь».

По его словам, это не личная идея УПЦ КП, а это мнение, которое было обсуждено с участием представительства Вселенского патриархата.

Читайте такжеФиларет заявил о необратимости процесса предоставления автокефалии УПЦ

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.