На вручение премии Сахарова Сенцову поедут его адвокат и сестра

Вручение премии Сахарова состоится 12 декабря в Страсбурге.

На вручение премии имени Сахарова украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и сестру Наталью Каплан.

"Пока планируется, что нас двое поедет", - сказала сама Каплан, передает Громадське.

По словам сестры политзаключенного, денежную премию в размере 50 000 евро, вероятно, положат на банковский счет, где она будет ждать Сенцова, или, при необходимости, передадут его детям.

"В идеале конечно, чтобы Олег сам получил эту премию и сам распоряжался этими деньгами", - добавила она.

Вручение премии Сахарова состоится 12 декабря в Страсбурге.

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Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мнения имени Сахарова, основанной Европейским парламентом. По словам адвоката режиссера, Сенцов пока не знает о присуждении ему премии. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что присуждение Сенцову премии продемонстрировало абсурдность обвинений украинца в якобы "терроризме". Мать политзаключенного расплакалась, узнав о присуждении сыну премии.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.