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В Госдепе заявили, что украинцы имеют право на собственную поместную церковь

22:31, 25 октября 2018
Общество
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Томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе / фото УНИАН

У граждан Украины есть право самостоятельно решать свои религиозные вопросы, считает посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это неотъемлемое право Украинской православной церкви и самых украинцев - решать религиозные вопросы так, как положено именно им. Так, как они заслуживают. Без помех, без всякого вмешательства извне. И это тот путь, который мы видим для Украинской православной церкви - вот как все должно продвигаться. Это американское понимание, это американская позиция", - сказал Браунбек.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Госдеп США#УПЦ КП