В Госдепе заявили, что украинцы имеют право на собственную поместную церковь

В Госдепе также уверены, что это неотъемлемое право Украинской православной церкви и самих украинцев.

У граждан Украины есть право самостоятельно решать свои религиозные вопросы, считает посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это неотъемлемое право Украинской православной церкви и самых украинцев - решать религиозные вопросы так, как положено именно им. Так, как они заслуживают. Без помех, без всякого вмешательства извне. И это тот путь, который мы видим для Украинской православной церкви - вот как все должно продвигаться. Это американское понимание, это американская позиция", - сказал Браунбек.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.