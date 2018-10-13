Филарет рассказал, на каком языке будут вести богослужения после объединения церкви

Филарет заверил, что богослужебная речь принципиально должна быть украинская.

После создания в Украине единой поместной православной церкви речь богослужений будет в основном украинской.

Патриарх Филарет отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки. Об этом сообщает "5 Канал".

"Богослужебная речь принципиально должна быть украинская. И проповедь украинская. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебному языку", - отметил Филарет.

Читайте такжеВ УПЦ КП назвали место проведения Объединительного Собора

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября, Киевский патриархат призвал епископат, духовенство и верующих УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного собора.