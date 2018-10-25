Сенцов должен лично получить премию Сахарова - посольство США в Украине

Дипломаты в очередной раз требуют от РФ освободить Сенцова и других политзаключенных.

В посольстве США в Украине заявили, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ, должен иметь возможность лично забрать премию Сахарова, лауреатом которой он сегодня стал.

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В сообщении размещенном на странице посольства в Twitter дипломаты в очередной раз требуют от РФ освободить Сенцова и других политзаключенных.

"Решение о присуждении Премии Сахарова 2018 года за свободу мысли Олегу Сенцову является еще одним подтверждением того, что он является узником совести. Он продемонстрировал мужество, достоинство и решительность в защите украинских заключенных, которых несправедливо осудили в России. У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и других политзаключенных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН,сегодня, 25 октября, Олег Сенцов стал лауретом премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли".