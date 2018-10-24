В оккупированном Донецке задержали экс-регионала Богачева – СМИ

Богачев прибыл на оккупированную территорию, чтобы посетить могилу отца.

В Донецке боевики «ДНР» задержали экс-секретаря Донецкого городского совета, экс-руководителя фракции Партии регионов в Донецком горсовете Сергея Богачева.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на источники в Донецке. По словам собеседников, Богачев прибыл на оккупированную территорию, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

22 октября боевики «ДНР» задержали Богачева на выезде из поселка Хорошово, где находится его дом.

К экс-секретарю горсовета не пускают адвокатов и родственников. Им не сообщается о состоянии здоровья и условиях содержания задержанного. Также не озвучивают обвинения, которые ему предъявляют.

По информации журналистов, называющий себя в прошлом «главой администрации» Донецка Игорь Мартынов написал заявление о «краже» печати горсовета Богачевым в 2014 году.

Как сообщает "Остров", Богачев никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и негативного отношения к Майдану. В 2016 году правоохранители проверяли его на причастность к терроризму, но не нашли в его действиях состава преступления.

Тем не менее, в январе 2014 года он пугал жителей города "боевиками Майдана".