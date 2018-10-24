Больше недели без воды: в Торецке возобновили водоснабжение (видео)

Украинская сторона смогла получить гарантии безопасности для ремонта водопровода со стороны оккупационной власти лишь 22 октября.

На Донбассе ликвидировали аварию на водоводе "Горловка-Торецк", которая возникла в результате обстрелов со стороны боевиков российско-оккупационных войск.

Из-за аварии 60 тысяч жителей города Торецьк и поселков Железное, Южное и Щербиновка почти 9 суток провели без воды, сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Читайте такжеАвтомобиль ремонтников подорвался на Донбассе

Там отметили, что украинская сторона СЦКК пять раз обращалась к СММ ОБСЕ относительно проведения работ, но ответа от оккупационной администрации РФ не поступало.

"Только 22 октября, согласно заявке КП "Компания "Вода Донбасса", от оккупационной администрации РФ были получены гарантии безопасности на проведение аварийно-восстановительных работ на водоводе в районе шахты Гагарина. Аварийно-восстановительные работы поврежденного водовода начали на следующий же день. В 19.30 водоснабжение Торецка было восстановлено с постепенным наращиванием давления в водоводе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 14 октября. На водоводе "Горловка – Торецк" в районе Горловки произошел прорыв диаметром 900 мм.