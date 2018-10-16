В серой зоне на Донбассе 40 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Сейчас централизованное водоснабжение остановлено в четырех населенных пунктах Донецкой области.

Вследствие порыва водопровода «Горловка - Торецк» диаметром 900 мм в районе Горловки, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение в населенных пунктах Торецкое, Железное, Северное и Южное Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в Facebook.

"По состоянию на 13:00 16 октября без централизованного водоснабжения остаются 42 813 человек. 17 октября для обеспечения населения водой планируется привлечение Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области и коммунальных служб города", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обеспечение водой населения и объектов критической инфраструктуры будет осуществлено путем подвоза воды автомобилями. Выявление места порыва и проведение ремонтных работ на указанном участке водопровода будет проводиться при наличии гарантий безопасности сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса».

Как сообщал УНИАН, Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в свыше 3 тысяч домов, где ее не было несколько месяцев.