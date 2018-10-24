В харьковской школе сознательно решили "проучить" маму девочки за отказ сдавать деньги - "Родители SOS"

Сопредседатель общественной организации "Родители SOS" считает, что в этой ситуации должна быть ответственность взрослых.

Акция по унижению ребенка в школе Харькова была спланированной и показательной.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова.

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"Я считаю, что виноваты все взрослые, которые допустили эту ситуацию. Меня очень беспокоит, каким образом торт вообще попал в школу? Санитарными нормами такие торты запрещены к употреблению в учебных заведениях. Я общалась по поводу инцидента с родителями, эта акция была спланирована, они сознательно решили проучить маму, которая не сдает деньги. Это была показательная акция", - рассказала она.

Она подчеркнула, что в этой ситуации должна быть ответственность взрослых, если будет ответственность, можно говорить о снижении количества таких случаев.

"Мне очень жаль, но я пока не вижу, чтобы было большое желание у чиновников выяснить обстоятельства и привлечь к ответственности учителей, которые издевались над ребенком.