Скандал с травлей девочки из-за торта: появилась реакция администрации харьковской школы

Заместитель директора школы Светлана Кузьменко заявила, что в стенах школы "такие вещи недопустимы".

Администрация школы в Харькове, где произошел скандал с травлей девочки, мать которой не желала сдавать деньги на «сладкий стол», впервые прокомментировала ситуацию.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Прямой".

"Ситуацию создала мать одного из детей, а учительница, когда видела ситуацию, ничего не сделала", - рассказала мать ученицы.

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"Это недопустимо. В стенах школы такие вещи недопустимы. Я считаю, что администрация школы и мать готовы принести извинения. Это не то, чтобы некорректно, это страшно и такого не должно быть", - рассказала заместитель директора школы Светлана Кузьменко.

Напомним, в одной из школ Харькова родительский комитет 6-Б класса решил поздравить детей с окончанием первой четверти учебного года, купили торт, но одну из учениц угощать не стали, потому что ее родители не сдают деньги на нужды класса. Шестиклассница Диана из школы пришла домой обиженная и в слезах. Матери рассказала, что ее обделили во время сладкого стола.

По словам матери, ребенок просилась пойти домой перед мероприятием, но учительница ее не пустила.