В Одесской области утром произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился, традиционно, в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии на глубине 18-ти метров. Об этом сообщает местный портал "Таймер".

В эпицентре сила землетрясения составила 4,4 бала, Измаил же ощутил незначительные толчки в 2 бала.

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В последнее время Измаил практически каждую неделю подвергается подземным толчкам. Только в январе жители города пережили уже два землетрясения — 4-го и 9-го января.