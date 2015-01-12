Количество пострадавших в результате взрыва в Измаиле возросло до 9 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате взрыва баллона с газом в кафе «У Фонтана» в центре Измаила пострадало 9 человек, из которых пятеро – работники кафе, четверо – посетители.

Как отметили в пресс-службе, трое работников кафе сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В частности, мужчина 1995 г.р., который работал мангальщиком, получил термические ожоги 80% тела, женщины 1983 г.р. и 1974 г.р., - бармен и посудомойка - получили термические ожоги 30% и 40% тела. Кроме того, официантка, 1992 г.р., получила термические ожоги 6% тела, повар, 1992 г.р., - 8% тела.

«Среди пострадавших посетителей 3 женщины и 1 мужчина получили ожоги от 2 до 6% тела. Пострадавшие - в Измаильской центральной больнице. Предполагаемая причина трагедии - утечка газа из газового баллона с последующим взрывом и возгоранием», - рассказали в пресс-службе.

В управлении утверждают, что кафе длительное время было на реконструкции и открылось за месяц до Нового года. Органами государственного надзора ГСЧС Украины в Одесской области объект не проверялся в связи с мораторием на проведение проверок, согласно Закону Украины от 23.02.2012 № 4448-VI.

Читайте такжеЭксперты назвали предварительную причину пожара в харьковском кафе«Владелец кафе не подавал декларацию соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности, которую должен подавать через Центр предоставления административных услуг при органах местного самоуправления. Соответственно органы ГСЧС о начале работ проинформированы ни были», - заявляет пресс-служба. В ведомстве подчеркивают, что кафе работало без разрешительных документов соответствия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности.

Как сообщал УНИАН, в районном центре Измаил Одесской области, в баре «У фонтана», 11 января произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил техники безопасности. Изначально сообщалось о шести пострадавших, затем – о восьми.

По факту происшествия внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).