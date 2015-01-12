Госкино запретило еще один российский сериал

Об этом сообщается на странице Госкино в соцсети. По оценкам экспертов, в фильме, кроме ненормативной лексики и пропаганды войны и насилия, содержится популяризация и героизация деятельности спецподразделений России, что представляет угрозу для безопасности Украины и ее территориальной целостности.

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"Поэтому, принимая во внимание политическую и социокультурную ситуацию в стране, интервенцию северного соседа и рекомендации экспертной комиссии, Госкино отказало в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации указанного сериала", - говорится в сообщении.

"Позиция Госкино остается неизменной, поскольку не изменилась ситуация на востоке: пока проходит антитеррористическая операция, демонстрация фильмов с пропагандой российских спецподразделений является неуместной", - прокомментировал глава Госкино Филипп Ильенко.

Напомним, ранее были запрещены для телепоказа, публичного коммерческого и домашнего видео на территории Украины сериалы "Кадетство", "Гончие", "Следственный комитет", "Спецназ", "Десантура", "Морпехи" и "Военная разведка", фильм Владимира Бортко "Тарас Бульба" и "Мамы-3", а также все фильмы с участием Михаила Пореченкова, который в донецком аэропорту стрелял в сторону позиций украинских военных.