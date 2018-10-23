В Киеве задержали участников преступной группы «оборотней в погонах» на взятке в $50 тысяч

За указанную сумму оперуполномоченный обещал не регистрировать в отношении гражданина дополнительный эпизод и не инициировать вопрос об аресте.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в Facebook.

"Установлено, что организатор преступной группы «оборотней в погонах», оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управление противодействия наркопреступности ГУ НП в г. Киеве, капитан полиции М. потребовал у гражданина Украины передать ему денежные средства в размере 50 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

За указанную сумму злоумышленник обещал не регистрировать в отношении последнего дополнительный эпизод по ст. 306 Уголовного кодекса Украины и не инициировать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении этого гражданина следственным отделом Подольского УП ГУ ЧП в г. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров».

В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий было установлено, что «организатор» М. к своей преступной деятельности привлек еще двух офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУ НП в г. Киеве. Оба этих правоохранителя входили в состав группы следователей и имели полномочия на принятие процессуальных решений в уголовном производстве в отношении данного гражданина Украины.

Так, 22 октября двое вышеуказанных офицеров полиции, действуя в интересах организатора преступной группировки М., получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

"После получения указанной суммы оба участника преступной группы - капитан полиции, старший следователь следственного отдела и лейтенант, следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Подольского управления полиции ГУ НП в г. Киеве задержаны при оперативном сопровождении сотрудников Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области", - сообщили в прокуратуре.

Денежные средства у задержанных изъяты.

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В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы - капитана М. и его задержания. В отношении всех фигурантов данного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также в прокуратуре сообщили, что преступление по ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает, предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.