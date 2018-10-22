Врач посоветовал, как украинцам пережить переход на зимнее время

Врач дал советы украинцам в связи с переводом часов 28 октября.

В ночь на 28 октября стрелки часов переводят на час назад. Многих людей переход на зимнее время выбивает из колеи.

В эти дни организм переживает стресс, и пациенты жалуются на скачки давления, головную боль, слабость и вялость, объяснил "Фактам" семейный врач амбулатории Центра первичной медико-социальной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский.

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"Может снижаться работоспособности, возникать сонливость или, наоборот, бессонница, пропадать аппетит. Обычно прибавляется работы у «скорой», которой приходится выезжать на инфаркты, инсульты", - отметил он.

Врач советует каждый день вовремя (хотя бы не позже 11 часов вечера) ложиться спать.

"Чтобы хорошо выспаться, вместо того чтобы смотреть телевизор или читать новости на планшете либо в телефоне, выйдите на вечернюю прогулку. Спать нужно не менее семи-восьми часов. Чаще готовьте блюда из моркови, свеклы, тыквы, ешьте больше яблок и зелени. Овощи и фрукты, которые еще не заложили в хранилища, наиболее богаты полезными витаминами А, С, группы В, а также микроэлементами. Утром полезно приготовить тонизирующий чай: немного измельченного имбиря и ломтик лимона заправить чайной ложкой меда и залить кипятком. По возможности чаще бывайте на свежем воздухе", - подчеркнул Елшанский.

Как сообщал УНИАН, по традиции, в последнее воскресенье октября 2018 года в Украине состоится переход на зимнее время. В ночь с 27 на 28 октября в 4.00 стрелки часов нужно перевести на час назад – на 3.00 – и поспать подольше.