Боевики обстреляли ТЭС в Счастье, ранена сотрудница

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, сегодня около 2-х часов после полуночи боевики ЛНР со стороны Веселой Горы обстреляли Счастье из минометов. Несколько мин взорвались вблизи теплоэлектростанции и тяжело ранили 38-летнюю женщину - дежурную стрелочного поста, которая пропускала на ТЭС железнодорожный эшелон с углем. Пострадавшая с пятью осколочными ранениями доставлена в больницу.

Читайте такжеБоевики обстреляли окрестности Мариуполя из "Градов", минометов и артиллерииЭлектростанция в результате обстрела не повреждена, перебоев с электроэнергией в области (за исключением нескольких прифронтовых населенных пунктов, где вчерашними боевыми действиями оборванные линии электропередач) нет.

Как сообщал УНИАН, по данным Луганской областной государственной администрации, в области за минувшие сутки, 11 января, усилились обстрелы населенных пунктов боевиками.