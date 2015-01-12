Боевики наращивают интенсивность обстрелов Луганщины

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, в регионе идет усиление обстрелов, боевики снова применяют артиллерию, минометы и системы залпового огня "Град".

В зоне поражения оказались населенные пункты, расположенные вдоль автодороги "Бахмутка" – Крымское и Светличное.

В Крымском результате ночных обстрелов из "Градов" повреждены 11 домов на двух улицах, в основном взрывными волнами выбиты окна и двери, разбитые фасады. Раненых и погибших нет.

Кроме того, повреждены линии электропередач, поэтому в половине села нет света и связи. Сейчас в Крымском тихо, представители местной власти осуществляют подворные обходы и составляют акты о поврежденях, пытаются восстановить электроснабжение. Вчера вечером казаки так называемого "Всевеликого войска донского" со стороны оккупированного Кировска обстреляли пос. Светличное, где сосредоточены запасы питьевой воды, которая подается, в том числе в Луганск. Минометными минами повреждены надворные постройки, информации о пострадавших нет.

"Под минометные обстрелы в течение суток попали также Золотое, Горское, Счастье и Чернухино, а село Кряковка Новоайдарского района (около с. Трехизбенка) был обстрелян из танков. Значительных разрушений инфраструктуры нет, однако в части Трехизбенки отсутствует электроэнергия", - отметил Москаль.

Читайте такжеЗа сутки боевики 63 раза обстреляли позиции сил АТОТакже была длительная стрельба с применением автоматического оружия, гранатометов и минометов в Станице Луганской. Боевые действия с небольшими перерывами не утихают в Станице уже третьи сутки.

В ночь на понедельник боевики обстреляли из "Градов" пос. Ольховая и Валуйское вблизи райцентра. Последствия обстрелов выясняются. Сейчас в Станице относительно тихо, однако из-за боевых действий и повреждений нет электроэнергии, центрального отопления и воды.