Оккупанты устроили в Донецке "праздник" на фоне траура по погибшим в Керчи (фото)

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже Керчи погиб 21 человек.

Сегодня, 19 октября, в день траура по погибшим во время массового убийства в керченском колледже, в центре оккупированного Донецка отмечают так называемый «день флага «ДНР».

Фотография с вечернего «празднования» на площади Ленина опубликована на странице «IgorGirkin‏» в Twitter.

Как сообщают ресурсы боевиков, сегодня в центре Донецка в рамках «празднования» «дня флага ДНР» прошел митинг и на одном из зданий был поднят оккупационный триколор размером 30 на 14 метров.

Отметим, что сегодня Тернопольщина объявила день траура по погибшим в результате массового расстрела в Политехническом колледже Керчи. Также 17 октября был объявлен трехдневный траур в оккупированном Крыму.

Читайте такжеЭксперт объяснил взаимосвязь между вторжением РФ в Украину и керченской трагедией

Как сообщал УНИАН, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а затем покончил с собой.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже погиб 21 человек.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а затем переквалифицировало на статью «умышленное убийство».

Прокуратура Автономной Республики Крым по факту взрыва в Керчи открыла уголовное производство по статье о теракте.