Львовские рестораны позволили клиентам платить на свое усмотрение: первый же день акции оказался убыточным

Иногда люди платили в десятки раз меньше настоящей стоимости обеда.

Львовские рестораны присоединились к Биеннале доверия. В первый день фестиваля в заведениях клиентам дают "открытый чек" – людям предлагают самим определить сумму оплаты заказа.

В акции доверия приняли участие более трех десятков ресторанов Львова, сообщает Zaxid.net. Однако первый же день такой акции оказался убыточным для рестораторов.

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"Вот, в чеке 790 гривен, а люди оплачивают 210 гривен. Ну, были и случаи, когда оставляли лишь 5 гривен, хотя заказ, конечно, на значительно большую сумму", – пояснил официант одного из ресторанов-участников акции.

В ресторане говорят: экономят на доверии в основном люди, которые целенаправленно пришли на акцию. Те же, кто о ней не знал, платят четко по чеку.

Армандо, турист из Калифорнии, объясняет: "Я заплатил столько, сколько получалось по чеку. Это 158 гривен".

Теперь некоторые рестораны вынуждены прекратить акцию, поскольку некоторые клиенты заказывают целые банкеты и попросту не платят, сообщает издание.

Похожие акции раньше проходили в европейских городах. В Украине такой эксперимент провели впервые.

Как сообщал УНИАН, в Калифорнии запретят использование пластиковых соломинок в ресторанах.