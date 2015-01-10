​Украинский консул в Москве посетил Савченко

Об этом в "Твиттере" сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин. "Сегодня у Надежды Савченко был консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко. Говорит, сильно похудела. Уже больше 10 кг", - сообщил он.

Сегодня у Надежды Савченко был консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко. Говорит сильно похудела. Уже больше 10 кг — Mark Feygin (@mark_feygin) January 10, 2015

В свою очередь второй защитник Савченко Николай Полозов сообщил, что с понедельника, 12 января, адвокаты будут выяснять, почему Надежда Савченко не передают письма. "Их прислали очень много, уже несколько мешков", - сообщил он.

В понедельник будем серьезно разбираться, почему Савченко не передают письма. Их прислали очень много, уже несколько мешков. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) January 10, 2015

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко 15 декабря начала голодовку в связи с недопуском к ней врача. Ее удерживают в московском СИЗО.