​Украинский консул в Москве посетил Савченко

20:36, 10 января 2015
Общество
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К заключенной в России украинской летчице, народному депутату Украины Надежде Савченко пустили украинского консула.

REUTERS

Об этом в "Твиттере" сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин. "Сегодня у Надежды Савченко был консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко. Говорит, сильно похудела. Уже больше 10 кг", - сообщил он.

В свою очередь второй защитник Савченко Николай Полозов сообщил, что с понедельника, 12 января, адвокаты будут выяснять, почему Надежда Савченко не передают письма. "Их прислали очень много, уже несколько мешков", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко 15 декабря начала голодовку в связи с недопуском к ней врача. Ее удерживают в московском СИЗО.

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