Статус участника боевых действий получили 885 бойцов Нацгвардии

12:57, 10 января 2015
Общество
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Межведомственная комиссия Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции приняла решение о предоставлении статуса участника боевых действий 885 военнослужащим Национальной гвардии Украины.

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Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, в Главном управлении Нацгвардии работает комиссия по вопросам рассмотрения материалов об определении участников боевых действий. 

После рассмотрения ведомственной комиссией материалы направляются в межведомственную комиссию Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, где непосредственно рассматриваются вопросы предоставления соответствующего статуса.

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Главным управлением Национальной гвардии отправлено 1 тыс. 298 материалов. В соответствии с решением межведомственной комиссии 885 военнослужащих Национальной гвардии получили статус участника боевых действий.

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