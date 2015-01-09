Возле Станицы Луганской погибли 2 бойца Нацгвардии, еще 8 ранены

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«Сегодня, 9 января, неподалёку от Станицы Луганской, в результате боевого столкновения погибли двое бойцов Национальной гвардии и восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что принимаются оперативные меры по эвакуации погибших и предоставлению медицинской помощи раненым.

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Командование Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, сегодня, 9 января, после обеда террористы открыли огонь по Станице Луганской из артиллерии и минометов. Стреляли с берега Сиверского Донца, который контролируется так называемой ЛНР. Несколько снарядов попали в помещение детской спортивной школы в центре поселка и серьезно повредили ее.

Кроме того, повреждены несколько частных домов. Ближние бои в Станице с использованием автоматического оружия и минометов продолжались по состоянию на 14.30.