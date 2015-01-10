Боевики "ЛНР" похитили гражданина Израиля - милиция

Как сообщила на своей странице в Facebook начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, в Северодонецкий городской отдел милиции по почте поступило обращение Посольства Израиля в Украине о помощи в розыске и установлении местонахождения гражданина Израиля - Гороватого Давида, 1963 г. р., который, по словам родственников, незаконно лишен свободы на территории Украины и доставлен на территорию Перевальска (город подконтролен боевикам ”ЛНР ”).

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Данный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.