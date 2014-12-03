В Донецке неизвестные похитили молодую семью вместе с автомобилем (видео)

Родственники разыскивают жителей Донецка Анну Сергиенко и ее мужа Виктора Горбенко, похищенных на Текстильщике вместе с машиной Mazda 6 черного цвета группой неизвестных лиц, передает Hromadske.TV.

Очевидцы, которые сумели снять похищение на видео из окна квартиры, рассказали, что нападение было совершено 30 ноября на улице Терешковой.

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Неизвестные на нескольких авто заблокировали машину Mazda 6, в которой находились Анна с мужем. Нападавшие вытащили семью из автомобиля и пересадили в свой. За руль «отжатой» машины сел один из боевиков, после чего все автомобили уехали в неизвестном направлении.